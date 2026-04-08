Luis Méndez Salinas asume como nuevo Ministro de Cultura y Deportes: Un gestor de la palabra y el pensamiento

Abr 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con una trayectoria marcada por la edición, la literatura y el rescate de la memoria histórica, Méndez Salinas fue juramentado este martes. Su gestión promete descentralizar el acceso al conocimiento y fortalecer la identidad nacional desde el rigor académico.





CIUDAD DE GUATEMALA — El Gabinete de Gobierno suma hoy a una figura clave del ámbito intelectual guatemalteco. Luis Méndez Salinas, reconocido escritor y gestor cultural, fue juramentado como el nuevo titular del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

Su nombramiento ha sido recibido con expectativa por el sector artístico, debido a su experiencia directa en la creación de espacios de pensamiento crítico y promoción literaria.



El perfil del nuevo ministro se aleja de la burocracia tradicional para centrarse en una visión humanista y técnica de la cultura como «cimiento indispensable del futuro nacional».





La carrera de Méndez Salinas se ha forjado en el corazón del movimiento editorial y académico de la región:



Fundador Editorial: Desde 2009 y 2021, lideró la creación de sellos editoriales emblemáticos que han sido determinantes para la preservación de la memoria histórica de Guatemala.



Descentralización Cultural: Fue pionero en establecer puntos de encuentro literario fuera de la capital, destacando su labor en Quetzaltenango, promoviendo así un acceso más equitativo al conocimiento.



Formación Multidisciplinaria: Su experiencia no se limita a las letras; posee conocimientos en análisis arqueológico y ha integrado órganos asesores que garantizan una comprensión profunda del patrimonio nacional.

Pilares de la nueva gestión





Tras su juramentación, se han delineado los ejes que guiarán su administración al frente de la cartera: Rigor Académico: Decisiones institucionales basadas en el estudio profundo de la identidad guatemalteca.



Alcance Comunitario: Llevar la cultura y el deporte a los territorios, rompiendo el centralismo tradicional.

Preservación de la Memoria: Continuar con el rescate del patrimonio intelectual y literario de la nación.

«Esta gestión se asume con la pasión de quien ha dedicado su vida a la palabra y el servicio comunitario», destacó el Ministerio en su presentación oficial.



Con este nombramiento, el Gobierno busca refrescar una de las carteras más sensibles para la cohesión social, apostando por un perfil que combina la sensibilidad artística con la capacidad de gestión técnica.