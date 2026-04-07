Los astronautas de Artemis II han completado su vuelo lunar y están volando hacia casa

Abr 7, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada |

Por Herberth Tax |

Antes de que vuelvan su atención de la geología lunar a otras tareas, como recoger datos médicos y volver a la Tierra a salvo, la tripulación de astronautas de Artemis II está haciendo una última llamada de larga distancia (¡piensa en 235 mil millas! ) al Equipo de Ciencia Lunar en Houston.

Es una oportunidad para compartir cualquier observación y comentario de la Luna que aún no hayan documentado en sus notas lunares sobrevuelo, y responder a las preguntas del equipo científico, mientras que la campaña de observación todavía está fresca en sus mentes.

El audio de esta conversación se añadirá a los datos científicos lunares de la misión.

La llamada está programada para tener lugar justo antes de las 15 horas de hoy y será transmitida como parte de la cobertura de la misión 24/7 en el canal de YouTube de la NASA.

Descripción de la imagen: Earthrise capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion durante el vuelo de la tripulación Artemis II del lado oculto de la Luna.

La Tierra aparece como una delicada media luna. El suave tono azul del planeta y los sistemas de nubes blancas dispersos destacan en la oscuridad del espacio. A lo largo del horizonte lunar, un terreno accidentado es silueta contra la brillante media luna de la Tierra.

Vía NASA