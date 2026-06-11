Identifican a motorista fallecido en accidente de tránsito en Patulul

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Ruperto Matías |

Este jueves, en un accidente de tránsito murió el motorista, Luis Eduardo Culajay, de unos 27 años. Él colisionó contra un vehículo pesado estacionado por desperfectos mecánicos en la aldea Cocales, Patulul, Suchitepéquez.

El accidente de tránsito fue en el kilómetro 102 de la ruta CA-2. Bomberos Municipales Departamentales de Patulul acudieron al lugar y determinaron que Culajay ya no tenía signos vitales.

El fallecido era residente de Tierra Linda y familiares acudieron al lugar para la identificación del cadáver.