Motorista fallece tras colisionar contra transporte pesado en la ruta CA-2

Jun 11, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Fernando Castellanos.



Un accidente de tránsito registrado a la altura del kilómetro 102 de la ruta CA-2 provocó la muerte de un motociclista, quien colisionó contra la parte posterior de un vehículo de transporte pesado.

Elementos de socorro se movilizaron de manera inmediata al lugar del percance, confirmando el deceso de la víctima en el punto del impacto.





Departamentales de la estación de Patulul, Suchitepéquez, acudió al sitio de la emergencia tras recibir las alertas por parte de conductores que transitaban por la mencionada arteria vial.



Evaluación de la víctima: Al llegar al kilómetro 102, los socorristas evaluaron a una persona de sexo masculino que se conducía a bordo de una motocicleta.



Causa del deceso: Los elementos del cuerpo de bomberos confirmaron que el paciente ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto directo contra la estructura del automotor pesado.

Diligencias e investigación en el lugar





Tras confirmarse el fallecimiento del conductor, los cuerpos de socorro procedieron a resguardar la escena y dar aviso a las autoridades correspondientes para el resguardo de las evidencias.



Coordinación institucional: Se notificó al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y a los peritos del Ministerio Público (MP) para efectuar el levantamiento del cadáver y proceder a su identificación legal.



Investigación técnica: Las autoridades competentes iniciaron la recolección de indicios para establecer las causas exactas del siniestro y deducir las responsabilidades del caso en esta importante ruta del sur del país.