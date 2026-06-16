Hecho de tránsito deja un fallecido en el Periférico, zona 8 de Quetzaltenango

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Cobertura: Rubén Jocol,

QUETZALTENANGO – Un fatal accidente de tránsito se registró esta mañana en el sector del Periférico, en la zona 8 de Quetzaltenango, dejando como resultado a una persona fallecida.

Según información proporcionada por testigos en el lugar, el ahora fallecido se desplazaba en contra de la vía cuando, al intentar invadir el carril, fue impactado fuertemente por el conductor de un vehículo tipo pick-up.

El impacto provocó daños materiales considerables en el lado derecho del automotor.

Debido a la magnitud de la colisión, el piloto del pick-up resultó herido y fue trasladado por cuerpos de socorro hacia un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades competentes se encuentran en el área realizando las diligencias correspondientes para identificar a la persona fallecida y determinar la responsabilidad de los involucrados en este incidente vial.