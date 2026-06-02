Fallecido en accidente de tránsito en la zona 3 de Quetzaltenango estudiaba para ser ingeniero agrónomo

Jun 2, 2026 | Actualidad, Portada, Sucesos, Xela | 0 Comentarios

Por Rubén Jocol |

Este martes en la madrugada, en un accidente de tránsito protagonizado por una motocicleta, murió Juan Daniel Mérida López, de 27 años, en la 12 avenida, zona 3 de Quetzaltenango.

Mérida López era estudiante de la carrera de Ingeniero Agrónomo en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc), donde se graduaría en noviembre.

Ministerio Público procesa escena y cierran paso vehicular en la 12 avenida de la zona 3

Era originario de Barillas, Huehuetenango, y en redes sociales se han publicado esquelas por su deceso, entre ellas, la de la Asociación de Ciencia y Tecnología de Occidente.

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