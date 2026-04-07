Emergencia de hospital en Totonicapán se suma a transformación digital

Abr 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud |

Por Diana Batz |

El área de emergencias del Hospital Departamental de Totonicapán se suma a la transformación digital: Un hito en la atención de salud.

En el ecosistema hospitalario, donde la diferencia entre la vida y la muerte suele medirse en segundos, la tecnología se ha convertido en el aliado más crítico. El Hospital Departamental de Totonicapán ha dado un paso definitivo en su modernización al implementar el Expediente Clínico Electrónico en el área de Emergencias, consolidando un proceso de digitalización que ya transformaba otras áreas del recinto.

Innovación que salva vidas

La llegada de esta herramienta a la unidad de cuidados críticos no es solo un cambio administrativo, es un hito histórico para la salud pública de la región. En un entorno de alta presión, la disponibilidad inmediata de la historia clínica del paciente permite:

➡️ Diagnósticos acelerados.

➡️ Tratamientos oportunos .

➡️ Optimización de recursos

«Este avance demuestra que la innovación no depende únicamente de grandes presupuestos, sino de la convicción de transformar la atención en salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes», destaca la administración hospitalaria.

Gestión con visión de futuro

Bajo la dirección del médico, Gustavo Rodas, el hospital ha impulsado una estrategia de modernización que rompe con el modelo tradicional. En la actualidad los sistemas se encuentran en fase de implementación activa, integrando flujos de trabajo que agilizan cada proceso, desde el ingreso del paciente hasta su estabilización o traslado.

Este salto tecnológico posiciona al Hospital Departamental de Totonicapán como un referente en la red nacional, probando que la transformación digital es, ante todo, una herramienta humanitaria diseñada para proteger el bienestar de la población guatemalteca.