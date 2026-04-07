Ejecutan 14 allanamientos en seguimiento a caso de narcoactividad

Abr 7, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en seguimiento a una investigación, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecuta 14 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en tres departamentos de Guatemala.

Las diligencias se desarrollan en inmuebles en los departamentos de Guatemala, Zacapa e Izabal.

«Estos operativos se ejecutan en el marco de las acciones estratégicas impulsadas por la fiscalía, a través del CICNAG, para el combate al narcotráfico en Guatemala», indica la publicación en redes sociales del MP.

Información y fotografías MP

