Detienen a cuatro sospechosos tras asesinato de emprendedora en Xela

Jun 20, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Coberura: Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Como parte de las diligencias de investigación tras el ataque armado que cobró la vida de Lilian Mishell Barreno Velásquez, de 33 años, en la zona 10 de Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) han reportado la detención preventiva de cuatro personas que se transportaban a bordo de un vehículo.

Las autoridades interceptaron el automotor minutos después del hecho, el cual ocurrió en el sector de la tercera calle de la zona 10, colindante con la Avenida Las Américas, donde Barreno Velásquez fue atacada al interior de su domicilio mientras desarrollaba sus actividades de emprendimiento en la venta de ropa americana.

En este momento, personal del Ministerio Público (MP) se encuentra realizando las pruebas de balística correspondientes a cada uno de los tripulantes del vehículo detenido.

El objetivo principal es determinar si alguno de los aprehendidos tuvo participación directa en el ataque que acabó con la vida de la comerciante.

La escena del crimen continúa bajo resguardo policial mientras se cotejan las evidencias recolectadas con los resultados de las pruebas técnicas en los sospechosos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden detalles sobre si los detenidos serán vinculados formalmente al proceso judicial.