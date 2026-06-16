Detenido durante operativo antinarcótico en Flores Costa Cuca

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), desarrollan operativo en un inmueble en la aldea El Manantial, Flores Costa Cuca, Quetzaltenango.

Durante la diligencia la PNC efectuó la aprehensión de Julio «N», de 38 años. Durante la inspección, las autoridades localizaron como evidencia:

➡️ 41 bolsas de nailon transparente que contenían fragmentos blanquecinos de metanfetamina, las cuales dieron resultado presuntivo positivo en la prueba de campo.

➡️ 48 bolsas de nailon transparente que contenían presunta marihuana.

➡️ 25 envoltorios de papel que contenían piedras blanquecinas de crack.

➡️ 1 teléfono celular.