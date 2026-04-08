Congreso avanza de urgencia para aprobar subsidio a los combustibles

Abr 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

El Pleno aprobó una moción privilegiada para conocer la Iniciativa 6742, la cual busca implementar un apoyo social temporal ante el incremento de precios. La medida pretende aliviar el costo del transporte y los productos básicos.







CIUDAD DE GUATEMALA — En una jornada marcada por la presión económica, el Pleno del Congreso de la República dio luz verde este martes a una moción privilegiada verbal para entrar a conocer de inmediato la #Iniciativa6742.

Esta propuesta de ley tiene como objetivo central establecer un mecanismo de apoyo temporal para los consumidores de combustibles en todo el territorio nacional.



La decisión de los parlamentarios busca frenar el impacto inflacionario que los precios de los derivados del petróleo están generando en la canasta básica y la movilidad ciudadana.





Aunque el texto final está en discusión, la iniciativa contempla los siguientes ejes fundamentales:

Subsidio Directo: Un descuento aplicado en la factura del consumidor final en las gasolineras.



Temporalidad: La medida se establece como un auxilio de emergencia por un periodo determinado (generalmente de 2 a 3 meses).



Fiscalización: Se faculta al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Diaco para intensificar los operativos de vigilancia, asegurando que el beneficio llegue realmente al usuario y no se quede en la cadena de distribución.

El proceso legislativo





Al ser aprobada la moción privilegiada, la iniciativa salta turnos en la agenda ordinaria para recibir una discusión prioritaria.

Dependiendo de los consensos entre las bancadas, la ley podría ser aprobada en tres debates o, de existir los votos necesarios (107), ser declarada como urgencia nacional para entrar en vigencia a la brevedad posible tras su publicación en el Diario Oficial.



«El bienestar de las familias guatemaltecas no puede esperar. La aprobación de esta moción es el primer paso para estabilizar los costos que afectan el día a día de la población», comentaron diputados ponentes durante la sesión.



De aprobarse la ley, se espera que el precio del Diésel (vital para el transporte de carga y pasajeros) y de la Gasolina Regular experimenten una baja inmediata, lo que suele traducirse en una estabilización de los precios de las verduras, granos básicos y fletes.