Clínica desarrolla tamizaje ocular a grupo de adultos mayores

Abr 7, 2026 | Actualidad, Portada, Salud, Xela | 0 Comentarios

Por Fredy López |

Este martes la clínica Visión sin Fronteras en Quetzaltenango desarrolla una jornada de tamizaje ocular gratuito, dirigido a adultos mayores.

La jornada se desarrolla en la sede del Hogar de Ancianos Varones La Misericordia, en la 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.

El tamizaje ocular consiste en la evaluación de molestias en los ojos, entre ellas, picazón, ardor, lagrimeo y baja visión para la detección temprana de enfermedades oculares.

El jueves 9 de abril continuarán con esta jornada visual, en el Centro de Salud de Quetzaltenango, por ello, invitan a la población de adultos mayores para asistir. Indican que es importante llevar el Documento Personal de Identificación (DPI).

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