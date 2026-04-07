Clínica desarrolla tamizaje ocular a grupo de adultos mayores

Por Fredy López |
Este martes la clínica Visión sin Fronteras en Quetzaltenango desarrolla una jornada de tamizaje ocular gratuito, dirigido a adultos mayores.
La jornada se desarrolla en la sede del Hogar de Ancianos Varones La Misericordia, en la 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango.
El tamizaje ocular consiste en la evaluación de molestias en los ojos, entre ellas, picazón, ardor, lagrimeo y baja visión para la detección temprana de enfermedades oculares.
El jueves 9 de abril continuarán con esta jornada visual, en el Centro de Salud de Quetzaltenango, por ello, invitan a la población de adultos mayores para asistir. Indican que es importante llevar el Documento Personal de Identificación (DPI).