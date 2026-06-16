Capturan a presunto responsable de asesinato en puerto San José

Jun 16, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC), en cumplimiento a una orden de captura, arrestan a Ángel «N», de 35 años, por el delito de asesinato. La detención fue en Puerto San José, Escuintla.

La orden de captura fue emitida, el 3 de junio reciente, por un Juzgado de Escuintla, como parte de las investigaciones en seguimiento a un ataque armado donde murió un hombre.

«El detenido ya había sido capturado, el 2 de marzo, durante un allanamiento, en el que se le incautó una pistola, 39 envoltorios con marihuana y una bolsa con crack», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC