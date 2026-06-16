Capturado en Quetzaltenango con motocicleta con reporte de robo

Jun 16, 2026 | Sin categoría |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de Kevin «N», de 23 años, en la zona 10 de Quetzaltenango.

Los agentes del Comando Motorizado de la Comisaría 41 ejecutaron el arresto en la zona 10 de Quetzaltenango, debido a que el hombre conducía la motocicleta M-982JJY, la cual tiene reporte de robo, el 30 de mayo reciente.

«Suman 11 motocicletas recuperadas con reporte de robo en lo que va del año en Quetzaltenango», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC