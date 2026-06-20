Autoridades capturan a presuntos distribuidores de droga en Chimaltenango y Santa Rosa

Jun 20, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

NACIONAL – Investigaciones de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Ministerio Público (MP), ejecutaron operativos contra actividades ilícitas que resultaron en la captura de dos personas en Chimaltenango y Santa Rosa.

En el cantón San Cristóbal, municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, las autoridades allanaron una barbería denominada “Black Barber” tras recibir reportes ciudadanos sobre la venta de sustancias prohibidas en el sector.

En el lugar fue capturado Roger “N”, de 28 años, a quien las autoridades le localizaron marihuana y fragmentos de una sustancia sólida, presuntamente utilizada para el narcomenudeo.

Paralelamente, en la colonia Las Casitas, Cuilapa, Santa Rosa, se registró la captura de Rudin “N”, de 26 años. El individuo fue interceptado por agentes policiales, quienes le encontraron 35 envoltorios con hierba seca entre sus prendas de vestir.

Ambos detenidos fueron trasladados ante las autoridades judiciales para enfrentar los procesos legales correspondientes.