López Obrador arremete contra YouTube por editar video donde revelaba teléfono de periodista; se filtran más números

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a YouTube luego de que la plataforma editara un video de su conferencia de prensa donde revelaba el número de teléfono de un corresponsal del New York Times.

La plataforma bajó el video de la página del mandatario, alegando que violaba sus políticas sobre acoso, antes de volver a publicar una versión editada sin la información personal del periodista.

López Obrador acusó a la plataforma de censura y dijo que la medida era «prepotente y autoritaria».

El jueves, el presidente mexicano leyó en voz alta una carta de periodistas del New York Times que solicitaban comentarios a una historia que estaban preparando sobre una investigación archivada del gobierno de Estados Unidos acerca de acusaciones de que sus aliados se reunieron con cárteles de la droga y les quitaron millones de dólares después de que asumió el cargo en 2018.

Luego, López Obrador leyó el número de teléfono del jefe de la oficina del Times en México. El mismo día, el organismo de protección de datos de México, INAI, inició una investigación sobre la difusión.

«Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, infringe las normas de la comunidad», dijo López Obrador en un mensaje divulgado en la plataforma. «Están en plena decadencia. La Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío», agregó.

El New York Times emitió después de la conferencia de prensa un comunicado señalando la «táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder».

Divulgar el número de teléfono privado de un periodista es particularmente preocupante en México, uno de los países más peligrosos del mundo para los reporteros fuera de zonas de guerra, y especialmente para los periodistas mexicanos que investigan bandas criminales y corrupción generalizada.

El mandatario mexicano frecuentemente ataca a la prensa durante sus conferencias diarias.

«Nos está calumniando y si está muy preocupada, entonces debería cambiar su número de teléfono», dijo a los periodistas. «Por encima de la ley de protección de datos personales, está la dignidad del presidente», agregó.

El artículo del Times señalaba que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y que los funcionarios finalmente archivaron la investigación. El presidente negó todas las acusaciones.

Más filtraciones de números de teléfono

El fin de semana comenzó una aparente campaña de represalia en la que usuarios de redes sociales publicaron números privados de uno de los hijos de López Obrador, así como de las candidatas Claudia Sheinbaum, del partido Morena, y su rival Xochitl Gálvez.

Gálvez publicó en la red social X, antes Twitter, que después de la filtración comenzó a recibir mensajes de odio. Descartó, sin embargo, cambiar de número, a diferencia de algunos dirigentes oficialistas afectados por las filtraciones, e invitó a sus seguidores a enviarle mensajes.

“Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita. Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado. Y esos ahí se quedan”, agregó.

Las preocupaciones sobre la seguridad de los medios han sido constantes durante toda la presidencia de López Obrador. En enero, el robo de datos personales de cientos de periodistas en México, incluidas las direcciones y copias de cédulas de electores y pasaportes, causó inquietudes.

Información Voz de América / Fotografía Gobierno de México