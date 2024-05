En 1955 se lanzaba el primer Rock and Roll de la historia

Por Moisés Cottom |

El 7 de mayo de 1955, Bill Haley & The Comets, lanzó la canción «Rock around the clock», incluida en el álbum «Shake rattle & roll», considerada por muchos como el primer rock and roll de la historia.

“Rock a toda hora”, tal fue una de sus traducciones al castellano, fue escrita en 1952 por Max Freedman y James Myers. Antes que Bill Halley, el tema ya había sido grabado por el grupo ítalo americano Sonny Dae and His Knights.

Si bien algunos historiadores discuten acerca de si se trató realmente de la primera canción de rock and roll, es indudable que fue, al menos, la primera pieza de dicho ritmo en llegar al número uno en el ranking de ventas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y Alemania.

En las décadas posteriores a su creación, Rock around the clock se consolidó como un clásico en su estilo, siendo grabado por los más variados y diversos intérpretes, desde la cantante mexicana Gloria Ríos hasta la banda punk Sex Pistols.

Vía History