Denuncia en el MP por amenazas y difamación por publicación en redes sociales

Por Moisés Cottom |

El jueves reciente, Edvin Oswaldo Cotoc Pac denunció en el Ministerio Público (MP) amenazas y difamación, debido a que en redes sociales lo acusaron de agresión sexual y esas publicaciones le han afectado a él y a su familia. Asegura que los señalamientos son falsos.

Indica que la publicación fue el lunes reciente, cerca de las 20 horas. Menciona que tiempo antes una señorita salió del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), en la zona 1 de Quetzaltenango, le tomó fotos y luego salieron tres hombres quienes lo señalaron de acosar a mujeres.

El MP le brindó medidas de seguridad a él y su familia. «Tres hombres me llegaron a amenazar y me dijeron que era un acosador de mujeres que transitaban por el lugar y que me iban a quemar vivo», dice Cotoc Pac.

«Es penoso para mi persona por algo que rotundamente es falso. Se hizo la demanda correspondiente y medidas de seguridad porque tengo amenazas de muerte, intimidaciones demasiado fuertes a toda mi familia y tienen datos de mi familia, no sé de dónde salió toda la información en redes sociales. Me han amenazado en WhatsApp, Messenger y Facebook. En el tema psicológico estoy mal, me denigraron totalmente. Estoy desilusionado porque todas las personas que me conocen saben que no soy ese tipo de persona», menciona Cotoc Pac.