Stefano Cincotta anuncia su retiro del fútbol profesional

Foto portada: Archivo («Stefano Cincotta debuto ayer con la Seleccion Nacional. Pego un tiro en el travesaño y dejo muy buenas sensaciones» 28 de marzo de 2015) / Cortesía

El futbolista guatemalteco (que creció en Alemania), de 29 años de edad, Stefano Cincotta Giordano, anunció su retiro oficial del balompié profesional. Militó con Guastatoya, Comunicaciones y Cobán Imperial en la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala.

Con varias participaciones con la Selección Nacional de Guatemala, Cincotta se marchó del club cobanero por una lesión y ha pasado buen tiempo con su familia en Alemania.

El texto de la carta de despedida:

“¿Cómo empezar, todos quieren saber qué estoy haciendo, qué planes tengo y cómo es mi futuro, verdad? Entonces recordarán que no he jugado mucho en Guatemala desde el gol contra Keylor Navas, por muchas lesiones que me afectaron durante ese tiempo. Estar fuera durante tanto tiempo y no poder desempeñarme bien, se volvió cada vez más difícil.

Además, la confianza de los entrenadores que siempre tuve, ya no estaba. Para un jugador y para mí eso siempre fue muy importante.

Luego se terminó de complicar todo por el tema del coronavirus y mi visión de futbol y la vida cambió drásticamente. No quiero que se malinterpreten las cosas ¡Pero el futbol siempre será mi gran amor!

Dado que la situación cambió y se volvió tan complicado todo el mundo, mi novia y yo decidimos que dejar de jugar en Guatemala era la mejor opción y regresamos a Alemania. Después de pensarlo durante mucho tiempo, Dios me habló y tuve la oportunidad de ver sus planes para comenzar de nuevo en Alemania y es por ello que dejo de jugar al futbol profesional de manera oficial.

Sabía perfectamente que sin el futbol en Alemania empezaría a tener problemas, así que no tenía muchas esperanzas, pero confiaba en los planes de dios, sabía que no me dejaría solo.

Después de poco tiempo, encontré un trabajo que no es nada relacionado al futbol, pero que me dio exactamente lo que quería. Y lo he estado haciendo durante los últimos 6 meses.

Mi relación con el futbol no terminó, al contrario, ahora estoy especializándome en el International Futball Institut (IFI) para en un futuro cercano dedicarme a buscar talentos y poder seguir en el negocio del futbol. Mi principal objetivo es promover a los jóvenes talentos del futbol y colocarlos en los clubes adecuados”, explicó.

Además, finalizó agradeciendo a su familia por “aguantar los 10 años de mi carrera en el futbol”.