Lanzan campaña para prevenir contagios de COVID-19

Por Moisés Cottom |

Debido a que en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, muchas personas ya no utilizan mascarilla e incumplen con las medidas para prevenir contagios de COVID-19, el grupo Contingencia Ostuncalco lanzó una campaña de prevención contra el nuevo coronavirus, la cual consiste en hacer conciencia a la población sobre cumplir las medidas y no acudir a las actividades que representen aglomeraciones.

Los afiches son colocados en postes y paredes del municipio para que toda la población lea la importancia de seguir con las medidas, las cuales son:

1.- Evitar participar en convivios

2.- No participar donde haya aglomeraciones

3.- Usar gel antibacterial y lavarse las manos de manera constante

4.- Si tiene tienda o negocio, desinfectar los billetes

5.- Utilizar mascarilla

Mario Ralda, del grupo de Contingencia Ostuncalco, explicó que, debido a que ya no existe información de las autoridades sobre el número de casos de COVID-19 en el municipio, las personas se confiaron y ya no siguen medidas preventivas.

“Nos preocupa que en San Juan los vecinos ya no sigan estas medidas y creemos que nosotros como grupo no lucrativo le debemos hacer ver a la población que la enfermedad continua y no nos podemos dar el lujo si quiera de ya no lavarnos las manos, mucho menos no utilizar mascarilla”, añadió Ralda.