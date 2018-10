Xelajú termina la jornada 14, en el podio de la tabla general

Foto portada (Mario Castellanos celebrando su anotación con Xelajú MC, en el partido ante Deportivo Chiantla del miércoles pasado) / Noé Álvarez

Quetzaltenango. Esta semana se disputó la jornada 14 del torneo Apertura 2018 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala, CSD Xelajú MC derrotó a Deportivo Chiantla en el estadio Mario Camposeco (3-1) el miércoles pasado y hasta el sábado por la noche mantuvo el subliderato de la tabla general. Esto último, debido a que Comunicaciones le ganó a Sanarate y empató con los chivos en puntos, pero con mejor diferencial de goles, ahora los chivos ocupan la posición No.3 pero no cayeron a la cuarta pues Antigua GFC no aprovechó su condición de local y perdió en el estadio Pensativo ante Cobán Imperial (1-2) por lo que se queda un punto debajo del “Rebaño”.

LA JORNADA

Se registraron 16 goles, para una media de 2.66 anotaciones por juego, 3 victorias locales y 3 victorias visitantes, sin empates.

POSICIONES

| GUARDAMETAS MENOS VENCIDOS |

1) José Calderón de Guastatoya, con 7 goles recibidos en 1 mil 080 minutos jugados.

INGRESOS DE AFICIÓN

Antigua GFC registró el mejor ingreso de aficionados en la jornada 14 del torneo Apertura 2018 y Deportivo Petapa la más baja. En total, 4 mil 081 aficionados observaron los partidos de la fecha en vivo, promedio de 680 personas por juego.

Así le fue al equipo del mejor Escenario Deportivo con los vaticinios de la jornada. No hay cambio de posiciones en nuestros participantes.

Los resultados sorpresa fueron; Las victorias de visita de Deportivo Malacateco y Cobán Imperial.

Los resultados mejor pronosticados fueron los triunfos como local de Xelajú MC y Comunicaciones FC

| PRÓXIMA JORNADA | *Jornada 15*

Siquinalá -12:00- Iztapa

Cobán Imperial -19:00- Guastatoya

Municipal -11:00- Petapa

Sanarate FC -11:00- Chiantla

Antigua GFC -11:30- CSD Xelajú MC

Malacateco -12:00- Comunicaciones FC

LIGAS DE ASCENSO

PRIMERA DIVISIÓN

Resultados y posiciones de la jornada 11 del torneo Apertura 2018 en el grupo “A” de la máxima categoría de ascenso. Se registraron 14 goles para una media de 2.8 anotaciones por partido, 3 victorias locales, 1 empate y 1 triunfo de visita.

| PRÓXIMA JORNADA | *Jornada12*

Sololá -11:00- Quiché FC

Concepción -12:00- Suchitepéquez

Rosario FC -12:00- Marquense

Chimaltenango -15:00- Santa Lucía Cotz.

San Pedro -15:00- Deportivo Reu

| PRÓXIMA JORNADA | *Jornada 12*

Mixco -15:00- Jocotán

Mictlán -20:00- Aurora FC

Carchá -15:00- USAC

Comunicaciones B -15:00- Achuapa

Sacachispas -15:30- Sansare

SEGUNDA DIVISIÓN

Resultados y posiciones de la jornada 13 del torneo Apertura 2018 en el grupo “D” de la segunda fuerza de ascenso, a falta de una fecha por jugarse Coatepecano está clasificado. Clasifican los primeros tres lugares y el mejor cuarto de los cinco grupos.

Se registraron 11 goles para una media 2.75 anotaciones por partido, 2 victorias locales y 2 empates.

| PRÓXIMA JORNADA | *14* Cierre de fase regular

Río Bravo -11:00- Puerto San José

Champerico -11:00- Tiquisate

Sancarlense -11:00- Coatepecano IB

Colomba -11:00- J. Gomerana

Resultados y posiciones de la jornada 13 del torneo #Apertura2018 en el grupo “E” de la segunda fuerza de ascenso, a falta de una fecha por jugarse, sólo Deportivo Ayutla está clasificado. Clasifican los primeros tres lugares y el mejor cuarto de los cinco grupos.

Se registraron 14 goles para una media 3.5 anotaciones por partido, 3 victorias locales y 1 empate.

| PRÓXIMA JORNADA | *14* Cierre de fase regular

Cabricán FC -11:00- Barillas FC

Panajachel -11:00- Tacaná

Salcajá -11:00- Ayutla

Plataneros FC -11:00- Xinabajul

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.