Xelajú sale invicto de Cobán

Alta Verapaz. Este fin de semana se disputa la jornada 06 del torneo Apertura 2019 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala, el CSD Xelajú MC visitó el estadio José Ángel Rossi para enfrentar a Cobán Imperial. Chivos y príncipes azules empataron sin goles.

El Xelajú MC permanece invicto desde hace 8 juegos oficiales, la última vez que perdió fue por goleada en el estadio David Cordón Hichos en su visita a Guastatoya, 3 a 0 el 28 de abril pasado.

La última vez que un partido entre Xelajú MC y Cobán Imperial, terminó empatado sin goles, fue el 25 de febrero de 2016 en el estadio José Ángel Rossi.

El juego

Un sábado de fútbol en la ciudad imperial que fue acompañado por fuerte lluvia. Los príncipes jugaron con una camisola conmemorativa a su 83 aniversario.

Los chivos llegaban de empatar en condición de local (2-2) ante Sanarate FC en la jornada pasada, mientras Cobán perdió el fin de semana pasado (2-1) ante Antigua GFC en el estadio Pensativo.

El partido en el primer tiempo fue equilibrado, sin goles, ambos equipos tuvieron propuesta ofensivo. Para el segundo tiempo, CSD Xelajú MC provocó que el guardameta de Cobán se convirtiera en la figura del partido, al evitar la caída de su meta.

Fue al minuto 62´cuando, Delfino Álvarez recibió por segunda vez en el partido; tarjeta amarilla. Fue expulsado y los cobaneros se quedaron jugando con un hombre menos.

Los chivos no fueron precisos y contundentes, mientras Cobán no aprovechó en los contragolpes y táctica fija que tuvo a partir de ese minuto 62. Los chivos salen con el invicto de Cobán, por el lado del cuadro cobanero no todo es felicidad, el empate deja en riesgo su liderato a falta de que Antigua GFC dispute su partido programado para mañana en Santa Lucía Cotzumalguapa.

Al final, fue expulsado el defensa nacional originario de Totonicapán, Juan Yax, también por doble tarjeta amarilla. Yax estará inhabilitado para el próximo duelo de Xelajú, al igual que Darío Ferreira que recibió tarjeta amarilla sobre el final del partido y acumula.

Resultados jornada 06

Siquinalá 1 – 2 Guastatoya.

Cobán Imperial 0 – 0 CSD Xelajú MC.

DOMINGO 01 DE SEPTIEMBRE

Comunicaciones FC – 11:00 – Deportivo Iztapa | Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Sanarate FC – 11:00 – CSD Municipal | Estadio Municipal de Sanarate, El Progreso.

Santa Lucía Cotzumalguapa -12:00- Antigua GFC | Estadio Pensativo.

Deportivo Mixco -15:00 – Malacateco | Estadio Santa Lucía.

POSICIONES AL MOMENTO

*Cortesía Guatefutbol*

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 9 3 6 2 Antigua GFC 13 5 4 1 0 8 3 5 3 Xelajú MC 10 6 2 4 0 7 5 2 4 Municipal 10 5 3 1 1 5 3 2 5 Guastatoya 8 6 2 2 2 7 8 -1 6 Comunicaciones 7 5 2 1 2 6 3 3 7 Sanarate 7 5 1 4 0 6 5 1 8 Sta Lucía Cotz 6 5 1 3 1 5 4 1 9 Malacateco 4 5 1 1 3 3 6 -3 10 Siquinalá 4 6 1 1 4 3 8 -5 11 Iztapa 3 5 1 0 4 5 11 -6 12 Mixco 1 5 0 1 4 4 9 -5

PRÓXIMA JORNADA

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

Antigua GFC – 13:00 – Deportivo Siquinalá | Estadio Pensativo.

Municipal -15:00- Cobán Imperial | Estadio Manuel F. Carrera.

CSD Xelajú MC -20:00- Santa Lucía Cotz. |Estadio Mario Camposeco.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE

Malacateco -12:00- Sanarate FC | Estadio Santa Lucía.

Iztapa -13:00- Deportivo Mixco | Estadio El Morón.

Guastatoya -14:30- Comunicaciones FC | Estadio David Cordón Hichos.