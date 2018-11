Vigilante pierde la vida tras ser atropellado en avenida La Indepencia Xela

Con información de Oswaldo Cop.

Quetzaltenango. Una persona falleció luego de ser atropellada en avenida La Independencia de la zona 2 altense. Carriles con dirección al parque central se encuentran cerrados.

El fallecido es identificado como Nicolás Son Tzum, quien era vigilante en el Museo de Historia Natural.

La Policía Nacional Civil (PNC) llega al lugar, al igual que el Ministerio Público (MP) para realizar el levantamiento del cadáver.

