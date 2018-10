Vendedores solicitan ampliación para vender en El Calvario

Por Carlos González |

Los vendedores que se instalan cada año en los alrededores de El Calvario, en la zona 1 de Xela, solicitaron al Concejo Municipal que les amplíen los días para vender en los espacios que tienen asignados.

La autorización municipal detalla que solo pueden permanecer el 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, pero los comerciantes solicitaron permanecer el sábado 3 y domingo 4 de noviembre.

“Por favor alcalde, necesitamos que nos autorice quedarnos dos días más porque no salimos con los gastos”, explicó una vecina.

El alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, les explicó que no pueden autorizar alargar el tiempo, pero que está situación será analizada por el Concejo y les notificarán.

