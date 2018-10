Vendedores de La Democracia difunden fotos de presunto asaltante

Por Erick Colop |

Un grupo de comerciantes y arrendatarios del mercado La Democracia, zona 3 de Quetzaltenango, difunden fotografías de un sujeto señalado de asaltar y agredir a una menor de edad cuando intentó robarle un pantalón.

Carlos Coyoy, representante de los vendedores del mercado, explicó que no solo este hombre delinque en el lugar, sino tres mujeres más, una de ellas con un bebé en brazos a quien utilizan para esconder lo robado.

“Ya hemos pedido apoyo para mejorar la seguridad, pero no hemos tenido una respuesta positiva y la seguridad está cada vez peor”, detalló Coyoy.

Se conoce que el sujeto, a quien le tomaron fotografías, agredió a una menor de edad a quien le causó una herida cortante en una mano.

Esta semana, propietarios de un almacén que se ubica cerca del mercado La Democracia, difundieron un vídeo donde se observa a mujeres robando ropa.

