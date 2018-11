Vecinos de Vista Bella afectados por servicio irregular de buses

Por Oswaldo Cop |

Este lunes, vecinos de la colonia Vista Bella, zona 11 de Quetzaltenango, informaron que el servicio de buses urbanos es irregular.

De acuerdo a los pobladores, la situación se origina luego de dos incidentes armados en contra de buses que cubren esa ruta, los cuales fueron cometidos por criminales que exigen el pago de extorsión.

Los incidentes se registraron el fin de semana, por ello, pilotos salieron con temor a laborar. Vecinos piden más vigilancia de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una de las personas afectadas comentó que la irregularidad de buses le afecta, pues de eso dependa movilizarse a sus labores.

