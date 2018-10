Trump y la primera dama visitan Pittsburgh en medio del duelo por masacre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, viajarán a Pittsburgh, Pennsylvania, el martes, para presentar sus respetos a las familias de 11 feligreses asesinados en una sinagoga en esa ciudad.

Sin embargo, algunos líderes judíos han pedido que el presidente se mantenga alejado hasta que él denuncie el nacionalismo blanco. Trump ha culpado a los medios de comunicación por incitar a la ira que condujo al tiroteo.

Trump ha lamentado el tiroteo masivo del sábado en una sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 muertos y otros seis heridos, incluidos policías.

El rabino de la sinagoga Jeffrey Meyers habló el lunes sobre lo que está alimentando los actos de odio.

“Cuando hablas el lenguaje del odio como líder, das permiso a todos los pueblos para que digan: ‘Está bien hablar de esa manera, tratar a las personas de esa manera’, y mi respuesta es: No, no lo es”.

El alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, dijo que había pedido a la Casa Blanca que postergara una visita presidencial hasta después de los funerales de las víctimas el martes a petición de las familias y mientras la policía aún trabaja con las consecuencias del atentado.

El rabino de la sinagoga dio la bienvenida a la visita de Trump, pero algunos líderes judíos de Pittsburgh, a través de una carta abierta, pidieron que el mandatario no visitara la ciudad hasta que condenara el “nacionalismo blanco”.

Gail Goldman es un residente de Pittsburgh y comentó el alcance personal del documento de los líderes judíos.

“Escribieron exactamente lo que siento. Eso es exactamente lo que siento. Creo que causaría más conflictos y malestar y tristeza. No lo necesitamos por sus pensamientos y buenos deseos”.

El sospechoso del tiroteo, Robert Bowers, quien recibió tres disparos de la policía, hizo su primera aparición en la corte el lunes por cargos federales de asesinato y agresión.

Con información de La Voz de América

