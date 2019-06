Trump defiende acuerdo con México, «no se dijo todo lo que incluye»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió enfáticamente en Twitter, el acuerdo migratorio con México, indicando que hay cosas que no se han anunciado sobre el pacto.

«Es importante destacar que algunas cosas, no mencionadas en el comunicado de prensa de ayer, una en particular, fueron acordadas. Eso será anunciado en el momento apropiado. Ahora habrá una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas», apuntó Trump.

El mandatario estadounidense señaló también que «sin embargo, si por alguna razón desconocida no ocurre, siempre podemos volver a nuestra anterior posición de aranceles, muy rentable, pero no creo que sea necesario. ¡El fallido New York Times, y CNN de los ratings cuestionados, harán todo lo posible para que nuestro país fracase! ¡Son verdaderamente el enemigo del pueblo!».

Trump respondió así a un artículo del New York Times, del sábado, según el cual, «el trato para evitar aranceles que el presidente Trump anunció con bombos y platillos el viernes por la noche, consiste mayormente de acciones que México ya había prometido tomar en anteriores discusiones con EE.UU. en los últimos meses, según funcionarios de ambos países que están al tanto de las negociaciones».

«Otro informe falso en el fallido New York Times. Hemos estado tratando de obtener algunas de estas Acciones Fronterizas durante mucho tiempo, al igual que otras administraciones, pero no pudimos obtenerlas por completo hasta que firmamos un acuerdo con México. Adicionalmente, y durante muchos años», dijo el presidente.

«México no estaba cooperando en la frontera en las cosas que teníamos o no teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de hablar con su presidente ayer, de que serán muy cooperativas y querrán obtener el trabajo bien hecho».

El acuerdo logrado tras tres días de negociaciones en Washington, permitió a ambos países declarar victoria, evitó la imposición a México de un arancel del 5% a todos sus productos a partir del lunes 10 de junio, a cambio del compromiso mexicano de reforzar su frontera con Guatemala para contener la oleada de migrantes centroamericanos que tratan de llegar a EE.UU.

México también ampliará de inmediato a lo largo de toda la frontera un programa piloto bajo el cual EE.UU. devuelve a los migrantes que buscan asilo para que aguarden en México el resultado de su solicitud. El programa se inició en enero de este año en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Adicionalmente, México reforzará su frontera con Guatemala, con 6.000 guardias nacionales. Una decisión calificada por el presidente Trump como uno de los «pasos sin precedentes» de la nación sudamericana para contener la ola migratoria desde Centroamérica a Estados Unidos. Pero, la ministra del Interior mexicana Olga Sánchez Cordero, dijo que era una medida que ya estaba planeada y no era resultado de la presión externa.

«Como he dicho antes, la migración a México también tiene que ser regulada…ordenadamente, legal y segura», dijo Sánchez en una entrevista a The Associated Press. «De modo que la Guardia Nacional que íbamos a emplazar de todas maneras, vamos a emplazarla. No es porque ellos (EE.UU.) nos dijeron que lo hagamos, sino más bien porque íbamos a hacerlo de todos modos», señaló la ministra mexicana.

Algo que el acuerdo no reflejó fue la afirmación de Trump de que México comenzaría a comprar de inmediato «grandes cantidades» de productos agrícolas a los agricultores de Estados Unidos, quienes ya estaban gravemente afectados por la disputa comercial con China y se habrían visto nuevamente en riesgo si era aplicado el arancel a México.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México es el tercer socio comercial más grande del país, con un total de 346.100 millones de dólares en bienes en 2018.

Ese mismo año, Estados Unidos importó 265.442 millones de dólares en bienes de México (superados solo por China en términos de importaciones). Y mientras que EE.UU. tuvo un déficit comercial de 80.657 millones de dólares con México en 2018, el país también importó más bienes de EE.UU. que cualquier otro país, con excepción de Canadá: México importó 243 mil millones de dólares en bienes (sin incluir los servicios) de Estados Unidos el año pasado (2018).

México también logró esquivar la demanda más dura de Estados Unidos, para que haga una extensa revisión de los protocolos de asilo, que incluía aceptar ser un Tercer País Seguro, de modo que cualquier persona que solicite asilo en Estados Unidos y antes haya pasado por México tendría que solicitarlo primero allí, y obligar al migrante a solicitar asilo en el primer país al que ingrese, es decir, si los hondureños pasan por Guatemala deberían solicitar asilo allí, y en el caso de los guatemaltecos tendrían que hacerlo al llegar a México.

AMLO promete defender derechos de los migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció el sábado su disposición de colaborar con su homólogo estadounidense, y cumplir puntualmente con los compromisos adoptados en el acuerdo migratorio alcanzado entre ambas naciones.

“¿Qué sigue? Cumplir puntualmente con los compromisos, los compromisos se cumplen, reforzar nuestra frontera, aplicar la ley y respetar los derechos humanos”, dijo el mandatario mexicano en la fronteriza ciudad de Tijuana, en un acto masivo denominado “por la defensa de la dignidad nacional y en favor de la amistad con Estados Unidos”.

López Obrador agregó que México contribuirá a evitar que los migrantes atraviesen por su territorio para alcanzar el de Estados Unidos, “pero jamás lo haremos violando los derechos humanos de los viajeros”.

“Desde la semana próxima estaremos ofreciendo ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos”, puntualizó.

Pero, si bien dijo que a nivel personal rechazaba las represalias, pareció sugerir que podría verse obligado a tomar una línea más dura en caso de un conflicto futuro.

“No puedo permitir que se atente contra la economía de nuestro país y menos que se establezca asimetría, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestra nación”, dijo López Obrador antes de un gran aplauso de una multitud de miles de personas que se distribuyeron por varias cuadras.

Previamente, el mandatario dijo el sábado que había conversado telefónicamente con Trump a quien le expresó su disposición “a la amistad, al diálogo y la colaboración” por el bien de ambas naciones.

DHS: «México llegó a la mesa con propuestas reales»

El secretario interino de Seguridad Nacional de Trump, Kevin McAleenan, dijo el domingo en Fox News que «Hay un mecanismo para asegurarnos de que [México haga] lo que prometió hacer, que haya un resultado real, que veamos una gran reducción en esos números [migratorios].

”Dijo que los migrantes que llegaban de Guatemala, El Salvador y Honduras equivalían en gran parte a «una migración económica que debemos detener con la aplicación de la ley. Necesitamos poder repatriar a las personas con éxito».

McAleenan dijo que «la gente puede estar en desacuerdo con las tácticas»: la amenaza de Trump de imponer un arancel del 5% a las importaciones mexicanas a partir del lunes, pero que «México llegó a la mesa con propuestas reales. Tenemos un acuerdo que, si se implementa, será efectivo”.

Pero dijo que el Congreso todavía tiene que promulgar otras reformas de inmigración, incluido el derecho de detener a las familias migrantes más allá de 20 días y cambiar las disposiciones de las solicitudes de asilo para alinearlas más estrechamente con la probabilidad de que los migrantes finalmente tengan éxito en sus ofertas para permanecer permanentemente en el país.

Esta semana, la Patrulla Fronteriza estadounidense anunció que las detenciones de migrantes aumentaron en mayo a más de 130.000, el número más alto en trece años.

Con información de La Voz de América

