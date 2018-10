Tres enfrentan juicio por asaltar a pareja

Por Shirlie Rodríguez |

Tres hombres enfrentan juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango sindicados de asaltar a una pareja. Esta semana se presentaron ante la jueza que lleva el caso porque están en prisión preventiva.

Según la acusación del Ministerio Público (MP), Brayder Pérez, Cristian Az y Gleyser López fueron los responsables de un asalto a una pareja, en abril de este año.

De acuerdo a la acusación del ente investigador, los sindicados estaban en la zona 1 de El Palmar, Quetzaltenango, y se percataron de la presencia de una pareja que caminaba por el lugar, en ese momento aprovecharon que eran mayoría para interceptarlos y exigirles sus pertenencias a cambio de no asesinarlos.

La denunica resalta que los acusados estaban armados con cuchillos, los cuales usaron para amenazar a las víctimas, a quienes les quitaron dinero en efectivo, bolsas y teléfonos celulares. La pareja pidió auxilio a la Policía Nacional Civil (PNC) quien logró la ubicación de los sindicados.

Esta semana se desarrolló la presentación de pruebas del caso y se espera que la próxima semana avance para llegar a la etapa resolutiva, donde se conocerá la condena o absolución de los sindicados.

