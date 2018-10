Transportistas que cubre ruta al Valle del Palajunoj pretenden subir el pasaje a Q.2.50

Con información de Carlos González.

Quetzaltenango. Para esta semana se tiene prevista una reunión entre la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios y la Comisión de Tránsito de la comuna altense, debido a que los transportistas de la ruta de buses que cubre el Valle del Palajunoj piden aumento del costo del pasaje.

Actualmente, los comunitarios pagan Q.2.00 de pasaje y los transportistas quieren cobrar Q.2.50.

Según el presidente de la Comisión de Tránsito, Diego Morales, este aumento de pasaje se debe a que los transportistas son extorsionados y ya no les es rentable prestar el servicio.

