Trabajadores de salud continúan protesta frente al Congreso de la República

Por Oswaldo Cop |

Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de diferentes departamentos continúan protestas frente al Congreso de la República de Guatemala, el objetivo es ser escuchados para plantear una dignificación salarial.

Representantes del Hospital Regional de Occidente (HRO), Hospital Rodolfo Robles (HRR) y Jefatura del Área de Salud de Quetzaltenango han viajado, en repetidas ocasiones, a la capital para apoyar al movimiento nacional.

Los trabajadores de instituciones de salud de Quetzaltenango han informado que retornan en la madrugada para atender a la población.

Pese a las constantes acciones de los trabajadores, entre ellas suspender atención a la población, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el ministro de Salud, Carlos Soto, no han brindado una solución a la problemática.

