Por Shirlie Rodríguez |

En septiembre reciente, la Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada sobre un hecho delictivo en Olintepeque. Al llegar se dieron cuenta que se trataba del asesinato de Carlos Eduardo Barrios Gómez y en el lugar estaba Greysi Yohana Mejía Chilel, quien era la supuesta asesina.

La mujer fue detenida y trasladada al Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela, en donde fue ligada a proceso penal por el delito de parricidio, porque habría acuchillado a su esposo después de una discusión. La mujer en la actualidad está en prisión preventiva.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, la defensa de Mejía Chilel solicitó una audiencia porque la mujer requería dar su declaración sobre los hechos.

La jueza Silvia Ruiz fue la encargada de la audiencia en donde escuchó a la mujer quien indicó que desde el 2011 era víctima de violencia sexual y física por parte de su esposo (Barrios Gómez). En esa fecha tuvo una amenaza de aborto por los golpes que él le provocaba.

En su relato mencionó que ella denunció las agresiones en varias ocasiones ante el Ministerio Público (MP) de Quetzaltenango y San Marcos. La defensa argumentó que las denuncias nunca procedieron para iniciar con la investigación en contra del supuesto agresor.

La sindicada mencionó que el 28 de septiembre reciente, Carlos Barrios la llevó a una cantina, en donde la obligó a beber licor, horas después se fueron a su vivienda y fue ahí en donde consumieron cocaína, ella obligada por su esposo, momentos despúés él le dijo que pretendía agredir sexualmente a una menor de edad que vivía en el sector, por lo tanto Mejía intentó alertar a la adolescente y fue cuando Barrios la perseguió con un cuchillo y en el forcejéo, ella lo acuchilló.

«Yo olvidé todo, recuerdo hasta cuando la policía ya estaba en el lugar. Quiero que me ayuden, necesito estar con mi hija, yo me mantenía con mi esposo para cuidarla a ella porque me amenazaba y cortaba, yo no quise matarlo», dijo la acusada.

En la actualidad se espera la audiencia de etapa intermedia en donde se definirá si la mujer enfrentará un debate por este caso.