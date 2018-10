Sin identificar cadáver de mujer hallado en autopista Los Altos

Por Oswaldo Cop |

El miércoles por la noche, sobre el kilómetro 197.5, autopista Los Altos, Quetzaltenango, fue hallado el cadáver de una mujer. De acuerdo a información de Bomberos Voluntarios, presentaba exposición de masa encefálica.

El cuerpo no fue identificado y en el lugar fue hallada una motocicleta. Hasta el momento se desconoce si la occisa viajaba en esta o fue arrollada por el piloto de este vehículo.

Auxiliares fiscales del Ministerio Público (MP) desarrollaron las diligencias y trasladaron el cadáver a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

