Se cumplen seis años de masacre en la cumbre de Alaska

Por Fernando Castellanos

Este 4 de octubre se cumplen seis años de la masacre registrada en la cumbre de Alaska, en el kilómetro 169 de la ruta Interamericana, donde murieron Rafael Batz, Santos Nicolás Menchú, Jesús Baltazar Caxaj Puac, Francisco Ordóñez, José Eusebio Puac Ordóñez, Lorenzo Vásquez, y Arturo Félix Sapón Yax.

Hace seis años, pobladores de Totonicapán, convocados por la junta directiva de los 48 Cantones, salieron a manifestar en contra de las reformas constitucionales, modificación de la carrera del magisterio y alza a la energía eléctrica.

Al mediodía, camiones del Ejército de Guatemala llegaron al lugar de la masiva manifestación para amedrentar a la población. Los soldados dispararon y mataron a seis manifestantes, mientras 40 resultaron heridos.

El gobierno del entonces presidente, Otto Pérez Molina, preso por señalamientos de corrupción, cambió la versión de los hechos en varias ocasiones. Primero dijo que no llegaron soldados, luego que sí llegaron pero no tenían armas, después que dispararon al aire y por útlimo que se defendieron porque tenían miedo.

