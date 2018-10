Quetzaltenango entre los tres destinos más visitados en el país por descanso prolongado

Por Luis Hernández |

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), mediante una publicación en su cuenta en Twitter, brindó estadísticas sobre cuáles fueron los destinos más visitados en el país durante el descanso prolongado por el día de la Revolución (20 de octubre).

El Departamento de Investigación de Mercados del Inguat estima el crecimiento turístico en un 89 por ciento, que se refleja en un movimiento financiero de Q454.42 millones.

De acuerdo al citado departamento, el promedio de viaje fue de 3.67 personas, la estadía promedio fue de 2.4 días y el gasto promedio por persona fue de Q1 mil 085.99.

El descanso del 20 de octubre, fecha en que se conmemora la Revolución de 1944, este año fue sábado, pero debido a una reforma a la Ley del Turismo Interno, el descanso se corrió para el lunes.

Los otros días donde se deberá correr el descanso serán el 1 de mayo, Día del Trabajo, y el 20 de junio, Día del Ejército.

El funcionario agregó que se estima que la derrama económica que a su criterio se derivó de las reformas al decreto 42-2010 del Congreso, que establece la Ley que promueve el turismo interno, fue de unos Q454.42 millones

Los lugares más visitados fueron:



1.- Antigua Guatemala, Sacatepéquez, recibió a 120 mil 659 viajeros, que representa un crecimiento de 99 por ciento.

2.- El lago de Atitlán, en Panajachel, Sololá, recibió 107 mil 031, que representa un crecimiento de 247 por ciento.

3.- Quetzaltenango recibió 105 mil 210 visitantes, que representa un 254 por ciento.

4.- Las playas de la Costa Sur recibieron a 88 mil 413 turistas, dejando un crecimiento del 10 por ciento, en relación al 2017.

5.- Retalhuleu recibió a 84 mil 670 personas y su crecimiento fue de 125 por ciento.

6.- Río Dulce, Izabal, recibió 51 mil 515 visitantes, que se traduce en un crecimiento de 13 por ciento.

7.- Petén atendió a 31 mil 121 turistas y su crecimiento fue de 895 por ciento.

8.- Esquipulas recibió a 29 mil 675 personas, un 79 por ciento más.

9.- Las Verapaces atendieron a 21 mil 381 personas y fue el único que reportó una baja del 36 por ciento, debido a deslaves por las lluvias.

Foto: Prensa Libre

