¿Qué originó el amotinamiento en hogar temporal de la zona 9 de Xela?

Por Erick Colop |

Este viernes se registró un motín en el hogar temporal administrado por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), en la zona 9 de Quetzaltenango.

Las principales demandas de los menores de edad es que quieren ser trasladados a la ciudad capital. Dentro del inmueble se conoce que hay siete personas, entre ellas, tres menores.

Desde afuera se escucha cómo los menores hacen destrozos de objetos y vidrios, además se han visto a algunos en el techo del inmueble.

En el lugar están representantes de diversas instituciones, entre ellas, Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional Civil (PNC) y Gobernación Departamental.

Cuando ls agentes de la PNC acudieron al lugar, fueron atacados con piedras por parte de los menores. Un elemento policial resultó herido y fue atendido por socorristas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.