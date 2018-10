¿Qué acciones iniciarán tras robo en el Centro Comercial Municipal?

Por Carlos González |

La semana pasada, delincuentes robaron en siete locales del Centro Comercial Municipal, zona 1 de Quetzaltenango, ante ello, autoridades ya tienen definidas algunas acciones.

Esta semana, arrendatarios y autoridades de Abastos Municipales se reunieron y acordaron que es necesario instalar, lo más pronto posible, cámaras en el Centro Comercial Municipal, mercado La Democracia y Terminal Minerva.

El director de Abastos, Roberto Escobar, explicó que los arrendatarios del Centro Comercial Municipal solicitaron ante el Centro Histórico la instalación de persianas en sus locales para evitar más robos.

De acuerdo a lo informado por Escobar, serán 40 cámaras de vigilancias las que buscan instalar en los tres mercados, con un costo de Q170 mil.

Se conoció que se dotará de insumos a los vigilantes de los mercados para que brinden seguridad, porque se manifestó, durante el robo en el Centro Comercial Municipal, que no cuentan con una lámpara.

