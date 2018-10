Pueblo católico quetzalteco celebra a su patrona, la Virgen del Rosario

Por Carlos González |

Este domingo 7 de octubre se desarrollan diversas actividades en el día principal de la Virgen del Rosario, patrona del pueblo católico de Quetzaltenango.

Esta madrugada se desarrolló una serenata, en la Catedral Metropolitana de Los Altos. Para el resto del día se tienen previstas más actividades y a cada hora habrá una homilía.

Dentro de la homilía que se realiza esta mañana, se pide a la Virgen del Rosario que, en medio de los problemas sociales, ayude a los guatemaltecos para que solidariamente se enfrenten estos males.

Debido a las actividades, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) recomienda utilizar vías alternas, pues las calles alrededor del parque central están cerradas.

