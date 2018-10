Presentan la 58 edición de la Vuelta a Guatemala

Con información de Mario Arreaga.

Este día fue presentada en conferencia de prensa en la ciudad capital, la 58 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

Iniciará el 23 de octubre y culminará el 01 de noviembre, constará de 10 etapas que recorrerán 1,008 kilómetros a lo largo de 14 departamentos del país.

Este año participarán 12 equipos nacionales y 8 internacionales que se disputarán 22 metas volantes y 13 premios de montaña.

La primera edición de esta importante competencia internacional, orgullosamente guatemalteca, se desarrolló en 1957.

La Vuelta de este año rendirá homenaje a Mario Nufio, exdeportista guatemalteco que forma parte de la lista de los guatemaltecos que se han coronado como campeones de este evento deportivo; esta dedicatoria se hace para conmemorar los 47 años de su victoria en 1971.

El quetzalteco Manuel Rodas y su equipo Decorabaños, buscan defender la corona de la edición pasada.

