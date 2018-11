PNC y MP identifican dos bandas de robamotos que operan en el departamento de Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

De acuerdo a información de la Policía Nacional Civilo (PNC) y el Ministerio Público (MP), dos bandas criminales se dedican al robo y hurto de motocicletas en el departamento de Quetzaltenango.

Hasta la fecha, la Fiscalía del MP en Quetzaltenango conoce más de 300 denuncias de robos y hurtos de motos en el departamento.

“La estadística nos indican que existieron meses donde se reportaron hasta dos motos robadas por día, esto esta disminuyendo”, explica Elka Huitz, Fiscal Distrital del MP en Quetzaltenango.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para desarticular a las estructuras criminales y disminuir las estadísticas de robos, pero no brindaron más detalles de los casos.

Foto: Ilustrativa

