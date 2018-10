PNC de San Carlos Sija señaliza carretera para evitar accidentes

Por Erick Colop |

Con el objetivo de prevenir accidentes, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Carlos Sija, Quetzaltenango señalizaron carretera.

Los agentes pintaron en el sector de riesgo, en el kilómetro 240, ruta Interamericana, carretera hacia Huehuetenango.

En el sector donde pintaron los agentes se construye un puente y eso ha generado un aumento de accidentes de tránsito.

Los agentes contaron con el apoyo de la Municipalidad de San Carlos Sija y miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode).

