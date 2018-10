Piden apoyo a la comuna de Xela para contratación de maestros para atender a niñez trabajadora

Por Carlos González |

Representantes de la Comisión Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil solicitaron de nuevo al Concejo Municipal de Xela que se les apoyara para que, con fondos de la municipalidad, se contrate y cubra el pago de salarios de seis maestros quienes serían asignados a los Centros Integrales de Educación, donde asistirán niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Esta solicitud se desarrolla como parte del plan piloto del proyecto que la comisión viene trabajando desde hace varios meses. En mayo de este año hicieron la petición al Concejo, pero no hubo ninguna respuesta, por ello, acudieron de nuevo esta semana.

El gobernador departamental de Quetzaltenango, Julio César Quemé Macario, expuso ante el Concejo sobre la importancia que tiene atender a la niñez trabajadora, porque están al margen de ser reclutados por grupos delincuenciales.

La delegada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Cecilia Méndez, explicó que es un proyecto muy ambicioso para apoyar a los jóvenes para que tengan un mejor futuro.

Las autoridades municipales decidieron que la Comisión debe actualizar el proyecto para que se analice, y posteriormente, se tome la decisión si se incluye dentro del presupuesto para el 2019.

