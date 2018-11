Pence y Abe discuten sobre comercio y Corea del Norte

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que un acuerdo comercial bilateral con Japón es la mejor manera de resolver un desequilibrio comercial que, según Washington, ha puesto a los productos estadounidenses en desventaja.

Hablando junto al primer ministro japonés, Shinzo Abe, en Tokio, el martes, Pence señaló que los productos y servicios estadounidenses se enfrentan con demasiada frecuencia a las barreras para competir de manera justa en los mercados japoneses.

“La mejor oportunidad para un comercio libre, justo y recíproco vendrá en un acuerdo comercial bilateral. Señor primer ministro, celebramos la decisión que usted y el presidente Trump tomaron en septiembre para comenzar las negociaciones sobre un acuerdo comercial bilateral”, indicó Pence.

Tokio se había mostrado renuente a comprometerse con un pacto de libre comercio bilateral y había esperado que Washington considerara regresar a la Asociación Transpacífica, un acuerdo de comercio regional más amplio promovido por el gobierno de Obama y del que Trump retiró a Estados Unidos en enero de 2017.

Pence estuvo en Tokio en una breve escala antes de asistir a varias cumbres regionales, incluida la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) en Singapur y el foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) que se celebrará en Papua, Nueva Guinea.

En sus comentarios antes de reunirse con el primer ministro japonés, Pence dijo que esperaba con interés las discusiones sobre cómo podemos seguir trabajando estrechamente para avanzar en el objetivo de la desnuclearización de la península coreana.

Pence agregó: “Agradecemos al señor primer ministro su firme liderazgo al trabajar con Estados Unidos, Corea del Sur y las naciones de todo el mundo para lograr el progreso que hemos logrado”.

La reunión programada la semana pasada entre el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo y los funcionarios norcoreanos en Nueva York se canceló abruptamente. El Departamento de Estado no dio ninguna razón para el retraso.

Con información de La Voz de América

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.