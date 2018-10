Pence: “No pongan en riesgo a sus familias” al intentar cruzar la frontera

Estados Unidos nunca ha estado más comprometido con Centroamérica dijo el jueves el vicepresidente Mike Pence al dar inicio a la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad de Centro América en el Departamento de Estado en Washington.

La conferencia copatrocinada por EE.UU. y México contó con las intervenciones de los presidentes de Honduras y Guatemala, así como el vicepresidente de El Salvador. Representando a México participó el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Pence agradeció a los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador por su trabajo para frenar el crimen y los logros alcanzados. Al mismo tiempo el vicepresidente estadounidense hizo un llamado a los centroamericanos a que “No pongan a sus familias en peligro al tratar de cruzar la frontera ilegalmente”.

Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Herández, pidió al vicepresidente Pence que sirva de intermediario para transmitir el mensaje de la importancia de alcanzar una reforma migratoria para aliviar la crisis que viven los hondureños e indicó que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no se dio en el mejor momento.

Durante 2017 Honduras redujo el índice de migración en un 36%, pero al día de hoy las circunstancias son otras, con cifras que van en aumento, indicó el presidente Hernández.

“Prestar atención a las maras y al crimen organizado es muy importante ya que se reinventan en ocasiones con mayor eficiencia que los gobiernos”, agregó.

El vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, abogó por más recursos para la seguridad. “Hay que seguir poniendo recursos en seguridad para reforzar nuestra infraestructura y tener una estrategia internacional para combatir las redes criminales”.

Por otra parte, Ortiz dijo que “El abrir relaciones con China no representa una amenaza para nuestras relaciones con EE.UU.”.

El vicepresidente salvadoreño explicó también que el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén no llegó a la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Washington porque está viajando al Vaticano para la canonización del arzobispo de San Salvador, Oscar Romero como primer santo de su país.

Durante su participación, el ministro de Relaciones Exteriores de México reiteró la preocupación de los países centroamericanos y de México por la reunificación de las familias en cuanto al tema migratorio, así como la lucha contra la corrupción y la criminalidad para alcanzar la prosperidad de la región.

“México dejó de ser el principal origen de migrantes hacia EE.UU. y hoy se ha convertido en un país de tránsito, que involucra nuevos retos, que México asume con responsabilidad”, indicó el ministro Videgaray.

Con información de La Voz de América

