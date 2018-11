Organizan actividades para restaurar cúpulas de Catedral Metropolitana de Los Altos

Por Carlos González |

El sacerdote Martín Ávalos y el ministerio de alabanza Dei Verbum visitarán Quetzaltenango como parte de una gira donde impartirán el tema: “Sanando Heridas en la Familia”.

La actividad se desarrollará el próximo 9 de noviembre, a las 18 horas, en el Centro de Convenciones Gran Karmel, zona 7 de Xela. El objetivo es recaudar fondos para reparar las cúpulas de la Catedral Metropolitana de Los Altos, las cuales han sido dañadas por sismos.

A las 7 horas, del sábado 10, se realizará en el centro de convenciones una predica desayuno con un costo de Q75.

“Queremos invitar a todas las familias a que participen en estas actividades, porque hemos visto que los lazos en la familia necesitan fortalecerse y que mejor que hacerlo apoyando en la reconstrucción de las cúpulas”, explicó el miembro de la Pastoral Familiar, Hugo Aguilar.

Rifa



Miembros del Comité Pro Restauración de las Cúpulas continúan con la venta de boletos para la rifa de un vehículo, una motocicleta y otros premios, la cual será el próximo 28 de diciembre.

Los integrantes del comité informaron que siguen la venta de boletos de casa en casa para que las personas puedan ayudar.

