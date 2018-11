Niño iba en vehículo robado en Sacatepéquez

Por Redacción Sucesos |

Agentes de la Comisaría 74 de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que el jueves reciente, a las 14.30 horas, delincuentes robaron un vehículo en la 6a avenida, 1-11, zona 3 de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.

El denunciante, de 35 años, quien por seguridad no se revela su identidad, informó que sacó del garaje de su vivienda el picop P-462GZK modelo 2005 y lo iba a estacionar afuera, pero delincuentes se lo robaron.

El propietario del picop informó a la PNC, que dentro del vehículo iba su hijo, de 2 años. Las fuerzas de seguridad indicaron que el menor de edad fue hallado en la salida de Santiago Sacatepéquez, en la ruta que conduce a Santa María Cauque.

El informe policial indica que el menor de edad se encuentra bien y que personal del Ministerio Público (MP) de Antigua Guatemala investiga el hecho.

Foto Ilustrativa: PNC

