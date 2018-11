Niña Quetzaltenango participará en evento cultural en Estados Unidos

Por Carlos González |

La Niña Quetzaltenango, Camila Martínez, participará en un evento cívico multicultural en Oklahoma, Estados Unidos.

Martínez, como representativa de la niñez de Quetzaltenango, promoverá la cultura y tradiciones de la ciudad altense.

“La participación de la niñez es muy importante, sobre todo dar a conocer y representar a Quetzaltenango y su multiculturalidad”, expresó Martínez.

El evento cívico, que será del 14 al 19 de este mes, es organizado por Guatemaltecos Unidos de Oklahoma y el Consulado de Guatemala en ese estado.

