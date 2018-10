NASA: Astronautas, en buen estado tras aterrizaje de emergencia

El astronauta estadounidense Nick Hague y el cosmonauta ruso Alexei Ovchinin dejaron su cápsula Soyuz y están en buenas condiciones, informó el jueves la televisión de la NASA.

Soyuz realizó un aterrizaje de emergencia cerca de la ciudad de Zhezkazgan, en el centro de Kazajstán, después de que sus cohetes fallaron en el aire en ruta hacia la Estación Espacial Internacional.

La NASA había dicho previamente que los equipos de búsqueda y rescate habían llegado al sitio de aterrizaje de la nave espacial Soyuz.

“Los dos miembros de la tripulación están en buenas condiciones y están fuera de la cápsula. Los equipos de búsqueda y rescate están ahora con la tripulación”.

El adminitrador de la NASA, Jim Bridenstine, emitió un comunicado y dijo en su cuenta en Twitter que se investigarán las causas del incidente.

“El astronauta de la NASA Nick Hague y el cosmonauta ruso Alexey Ovchinin están en buenas condiciones luego del lanzamiento abortado de hoy. Estoy agradecido de que todos estén a salvo. Se llevará a cabo una investigación a fondo sobre la causa del incidente”, escribió Bridenstine en Twitter.

Con información de La Voz de América

