Mujeres enfrentarán juicio por extorsión

Rocío Rodenas de León y las hermanas, Claudia y Anselma, de apellidos Carreto Cayay, fueron eviadas a juicio por extorsión. Las tres son presuntas integrantes de una estructura criminal que recibía dinero en sus cuentas bancarias producto de chantajes.

La jueza Silvia Ruiz, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, determinó que las tres deben ser juzgadas por el hecho, por ello, fueron enviadas a juicio.

En el 2016, la vivienda de un comerciante de Quetzaltenango fue atacada a balazos y los maleantes le dejaron una nota de intimidación, donde le exigían Q150 mil para no dañarlo a él, sus negocios y empleados.

Después de este acto intimidatorio, la víctima empieza a recibir llamadas a su teléfono celular y llegan a la negociacaión para pagar Q35 mil.

El comerciante denuncia en el Ministerio Público (MP), donde recibe asesoría para abordar el caso y le indican que acepte pagar. En ese proceso, los maleantes le brindaron los números de cuenta, los cuales están a nombre de las tres sindicadas. La víctima les depositó Q200 y al momento que las sindicadas acudieron a retirarlos fueron detenidas.

La acusada Rocío Rodenas presentó en las primeras audiencias una constancia que estudia leyes en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) y la defensa indicó que había sido engañada al prestar su cuenta bancaria, pero no fueron medios suficientes para que no enfrente juicio.

