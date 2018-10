Médicos del HRO: “Los profesionales de la salud somos los peores pagados en el Estado”

Por Oswaldo Cop |

“Los profesionales de la salud somos los peores pagados en el Estado”, fueron las declaraciones de un grupo de médicos del Hospital Regional de Occidente (HRO), quienes este miércoles cerraron el ingreso principal al centro asistencial.

Se tenía previsto que a las 9 horas, los representantes de los médicos a nivel nacional se reunieran con las autoridades del Gobierno Central y llegar a un acuerdo. Mientras eso sucede, la Consulta Externa del HRO está cerrada.

El movimiento de médicos en el país busca una dignificación salarial. “Buscamos realizar medidas que no afecten a las personas que dependen de nuestros servicios; sin embargo, las autoridades han menospreciado las peticiones más que justas, con tal indiferencia que el presidente ha atendido de manera instantánea a otros grupos gremiales”, explica Víctor Díaz, representante de médicos del HRO.

Médicos señalan que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el ministerio de Salud, Carlos Soto Menegazzo, no tienen interés en buscar una solución a la crisis en salud.

